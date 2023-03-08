Свердловская транспортная прокуратура прикрыла интернет-торговлю орехами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Орехи стали причиной обращения в суд Свердловской транспортной прокуратуры. Неизвестные при помощи сети Интернет вели торговлю этим товаром на территории Российской Федерации.Сайт, через который россиянам предлагали купить орехи разных сортов, обнаружили работники прокуратуры во время мониторинга интернет-ресурсов. Товар, предлагаемый виртуальными торговцами, ввозился из-за рубежа, в нарушение президентского указа за 2014-й год «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Таким образом, речь шла о реализации на территории Российской Федерации так называемой «санкционной продукции».Обращение транспортного прокурора в суд содержало требование изъять из свободного доступа в интернете информацию о продаже орехов. Требования эти были судом удовлетворены, торговля запретными орешками была пресечена. По крайней мере, через найденный прокуратурой сайт.