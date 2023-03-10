Уральскому научно-образовательному центру из областного бюджета направят 100 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году Уральскому межрегиональному научно-образовательному центру направят 100 миллионов рублей на разработку передовых инновационных проектов. Финансирование проектов УМНОЦ утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках нацпроекта «Наука и университеты» Свердловской, Челябинской и Курганской областями. В составе УМНОЦ – девять университетов, 10 научных организаций и 54 промышленных предприятий.100 миллионов рублей будут направлены на возмещение затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных институтами УрО РАН и вузами на предприятиях-участниках УМНОЦ Свердловской области. Максимальная сумма софинансирования в этом году составит 25 миллионов рублей для одного проекта. Конкурс на софинансирование проектов объявят до конца марта.В 2021 и 2022 годы на развитие УМНОЦ тоже было выделено по 100 миллионов рублей. Деньги пошли на поддержку по внедрению НИОКР на 10 предприятиях области.