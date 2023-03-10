NordStar открывает рейсы из Екатеринбурга в Волгоград

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания NordStar открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Волгоград. Об этом сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика.Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Волгоград запустят с 30 марта. Полеты будут осуществляться по четвергам.Вылет из столицы Урала назначен на 17.05, прибытие – на 17.35. Вылет из Волгограда – в 18.30, прилет – в 22.50.