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Свердловская библиотека Белинского зовёт литературных критиков на суд к «Неистовому Виссариону»
Общество
Фото: Владислав Постников
Авторы рецензий и статей о современной литературе сразятся в мастерстве и знании предмета в рамках премии «Неистовый Виссарион». Приём заявок начался сегодня, 15-го марта.
Инициатором создания Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» стала Свердловская областная библиотека имени В. Г. Белинского. В 2019-м лучших литературных критиков выбирали в первый раз. А в этом году пришествие «Неистового Виссариона» в стены библиотеки происходит уже в 5 раз.
К соисканию премии допускаются авторы статей, обзоров и рецензий, опубликованных в период с 14 марта 2021 года по 14 марта 2023-го. Сам номинант выдвинуть свою кандидатуру не может — это должны сделать библиотеки, литературные журналы, творческие союзы, издательства или литераторы. Приём заявок закончится 25-го апреля текущего года, а победителей объявят 5-го июня. Трое «лучших из лучших» получат денежные вознаграждения. Лауреат «Неистового Виссариона» станет богаче на 100 тысяч рублей, победителю в номинации «За творческую дерзость» вручат 70 тысяч рублей, ну, а признанному самым перспективным автором полагается денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Объявление победителей пройдёт в торжественной обстановке в залах библиотеки.
В состав жюри в этом году вошли: поэт и главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский, писатель и критик Валерий Шубинский, поэт и литературный критик Евгения Риц, критик и прозаик Александр Чанцев. Возглавит жюри литературный критик, писатель и журналист Дмитрий Бавильский.
Инициатором создания Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» стала Свердловская областная библиотека имени В. Г. Белинского. В 2019-м лучших литературных критиков выбирали в первый раз. А в этом году пришествие «Неистового Виссариона» в стены библиотеки происходит уже в 5 раз.
К соисканию премии допускаются авторы статей, обзоров и рецензий, опубликованных в период с 14 марта 2021 года по 14 марта 2023-го. Сам номинант выдвинуть свою кандидатуру не может — это должны сделать библиотеки, литературные журналы, творческие союзы, издательства или литераторы. Приём заявок закончится 25-го апреля текущего года, а победителей объявят 5-го июня. Трое «лучших из лучших» получат денежные вознаграждения. Лауреат «Неистового Виссариона» станет богаче на 100 тысяч рублей, победителю в номинации «За творческую дерзость» вручат 70 тысяч рублей, ну, а признанному самым перспективным автором полагается денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Объявление победителей пройдёт в торжественной обстановке в залах библиотеки.
В состав жюри в этом году вошли: поэт и главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский, писатель и критик Валерий Шубинский, поэт и литературный критик Евгения Риц, критик и прозаик Александр Чанцев. Возглавит жюри литературный критик, писатель и журналист Дмитрий Бавильский.
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Начался прием заявок на конференцию «УГМК-ТЕХНО» - 2023
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15 марта 2023