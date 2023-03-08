«Лебединое озеро» с Рудольфом Нуреевым покажут на большом экране Ельцин Центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Легендарный балет «Лебединое озеро» многие видели если не на театральной сцене, то хотя бы в телевизионной версии, на малых домашних экранах. Ельцин Центр в Екатеринбурге предоставит редкую возможность увидеть балетную постановку на большом киноэкране.В пятницу, 17-го марта, записанный на плёнку спектакль покажут в кинозале Ельцин Центра. Эту постановку «Лебединого озера» осуществил сам прославленный танцовщик Рудольф Нуриев (или «Нуреев», если следовать написанию фамилии родителей звезды балетной сцены). Это было в первой половине 60-х годов в стенах Венской государственной оперы. Нуриев исполнил партию принца Зигфрида, а партнёршей его стала прима лондонского Королевского балета Марго Фонтейн.В советское время запись данной постановки не была доступна для отечественного зрителя — Нуриев стал «невозвращенцем», заочно был осужден советским судом за измену родине, поэтому все балетные постановки с ним, фактически, оказались под запретом. Пятничный показ «Лебединого озера» в Ельцин центре приурочен к 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева.