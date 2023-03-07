Свердловчане нашли в курином мясе и субпродуктах антибиотик доксициклин

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В Свердловской области в курином мясе и субпродуктах, произведенных птицеводческой фабрикой из Пермского края, был обнаружен антибиотик, который там содержаться не должен. Таков результат исследований, проведенных Испытательной лабораторией Свердловского референтного центра Россельхознадзора.По данным проверки, проведенной химиками-аналитиками Свердловского референтного центра Россельхознадзора, в образцах продукции присутствовал доксициклин, а это вещество по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 не может содержаться в продукции пищевой промышленности.Свердловский Референтный центр Россельхознадзора оперативно послал данные исследований заказчику – птицеводческой компании из Пермского края, чтобы предотвратить попадание небезопасной продукции в магазины.Как сообщалось в декабре 2022 года, Свердловский референтный центр Россельхознадзора по результатам лабораторных исследований зафиксировал превышение содержания канцерогена бензпирена в колбасе «Краковская», произведенной мясокомбинатом из