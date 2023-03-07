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Умер самый титулованный шахматист Свердловской области
Общество
Фото: Федерация шахмат Свердловской области
Самый титулованный шахматист Свердловской области Наум (Нухим) Рашковский умер после продолжительной болезни на 77-м году жизни.
Наум Рашковский был первым воспитанником уральской шахматной школы, который получил звание международного гроссмейстера. В 2008 году Рашковский стал инициатором создания в Екатеринбурге Уральской шахматной академии. В последние годы также занимал пост президента шахматного клуба «Малахит».
Рашковский являлся создателем и многолетним капитаном екатеринбургских команд «Агат», «МаксВен», «Урал» и «Малахит», которые становились чемпионами России и обладателями Еврокубка.
Наум Рашковский был первым воспитанником уральской шахматной школы, который получил звание международного гроссмейстера. В 2008 году Рашковский стал инициатором создания в Екатеринбурге Уральской шахматной академии. В последние годы также занимал пост президента шахматного клуба «Малахит».
Рашковский являлся создателем и многолетним капитаном екатеринбургских команд «Агат», «МаксВен», «Урал» и «Малахит», которые становились чемпионами России и обладателями Еврокубка.
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