Участок Сибирского тракта в Екатеринбурге подключили к уличному освещению

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге наконец подключили участок Сибирского тракта к уличному освещению. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.По словам Орлова, в прошлом году была начата работа над проектом по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с автодорогой Екатеринбург – Кольцово. Сейчас запустили последнюю секцию протяженность 1,3 километра. Новая секция включает 47 светильников.Всего в этом году в Екатеринбурге планируется обустроить 60 километров уличного освещения.