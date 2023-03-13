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Участок Сибирского тракта в Екатеринбурге подключили к уличному освещению
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге наконец подключили участок Сибирского тракта к уличному освещению. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
По словам Орлова, в прошлом году была начата работа над проектом по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с автодорогой Екатеринбург – Кольцово. Сейчас запустили последнюю секцию протяженность 1,3 километра. Новая секция включает 47 светильников.
Всего в этом году в Екатеринбурге планируется обустроить 60 километров уличного освещения.
По словам Орлова, в прошлом году была начата работа над проектом по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с автодорогой Екатеринбург – Кольцово. Сейчас запустили последнюю секцию протяженность 1,3 километра. Новая секция включает 47 светильников.
Всего в этом году в Екатеринбурге планируется обустроить 60 километров уличного освещения.
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