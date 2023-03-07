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Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге рейд по автобусам
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы проводят рейд «Автобус». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Автоинспекторы при проверке автобусов проверяют соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение технического осмотра.
Также сотрудники ГИБДД проверяют водителей и кондукторов автобусов на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории России.
Автоинспекторы при проверке автобусов проверяют соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение технического осмотра.
Также сотрудники ГИБДД проверяют водителей и кондукторов автобусов на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории России.
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