Для свердловчан увеличили размер максимальной субсидии на подключение к газу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области размер максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов к газу по программе социальной газификации увеличится до 250 тысяч рублей. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства региона.В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что размер компенсации повышается второй раз за полгода. В декабре 2022 года размер субсидии льготникам на газификацию частных домов увеличили с 70 тысяч до 100 тысяч рублей.На поддержку в размере 250 тысяч рублей сейчас могут претендовать работники бюджетной сферы в сельской местности и семьи льготников, доход на одного человека в которых не превышает одного минимального размера оплаты труда. Если на одного члена семьи приходится сумма в два МРОТ, то размер субсидии составит 170 тысяч рублей. Для остальных категорий он остается на уровне 100 тысяч рублей.Напомним, что в список льготников для социальной газификации входят свердловчане с низким доходом, ветераны и пенсионеры, работники бюджетной сферы в сельской местности, многодетные семьи.Подать заявку на социальную догазификацию можно на официально портале Единого оператора газификации РФ, на портале Госуслуг и в офисах газораспределительных организаций, представленных на территории.