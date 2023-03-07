Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 20%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 6 по 12 марта в Свердловской области зарегистрировали 26 116 случаев ОРВИ. Это на 20,5% ниже уровня прошлой недели.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует SARS-CoV-2 – 7,4% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, РС-вирусы и другие.Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Тугулымский городской округ, ЗАТО Свободный и Богданович. На Екатеринбург приходится 11 645 заболевших.Помимо этого, по предварительным диагнозам зарегистрировано 466 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлой недели на 25,4%. В Екатеринбурге зафиксировано 156 случаев заболевания.