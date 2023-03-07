Возрастное ограничение 18+
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 20%
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 6 по 12 марта в Свердловской области зарегистрировали 26 116 случаев ОРВИ. Это на 20,5% ниже уровня прошлой недели.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует SARS-CoV-2 – 7,4% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, РС-вирусы и другие.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Тугулымский городской округ, ЗАТО Свободный и Богданович. На Екатеринбург приходится 11 645 заболевших.
Помимо этого, по предварительным диагнозам зарегистрировано 466 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлой недели на 25,4%. В Екатеринбурге зафиксировано 156 случаев заболевания.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует SARS-CoV-2 – 7,4% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, РС-вирусы и другие.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Тугулымский городской округ, ЗАТО Свободный и Богданович. На Екатеринбург приходится 11 645 заболевших.
Помимо этого, по предварительным диагнозам зарегистрировано 466 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлой недели на 25,4%. В Екатеринбурге зафиксировано 156 случаев заболевания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ожидается оттепель
06 марта 2023
06 марта 2023