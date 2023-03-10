Силовики проводят обыски в офисе компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 14 марта, проходят обыски в офисе компании «ФОРЭС» миллиардера Сергея Шмотьева в бизнес-центре «Онегин».Обыски ведут силовики из Москвы. Накануне сообщалось о прибытии в столицу Урала около 70 полицейских из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в том числе замначальника ГУЭБиПК Владислава Горкавцева.О статусе миллиардера Сергея Шмотьева по делу пока ничего неизвестно. В ГУ МВД по Свердловской области ситуацию не комментируют.По данным источника «Вечерних ведомостей», уголовное дело, по которому проводятся обыски в БЦ «Онегин», возбуждено в Москве в отношении топ-менеджеров «ФОРЭС» и вытекает из давнего спора двух конкурирующих предприятий по производству пропантов – «ФОРЭС» и «Ника-Петротэк».«ФОРЭС» является крупнейшим в России производителей пропантов – материалов, используемых в нефтедобывающей промышленности при разработке скважин. До 80% заказов «ФОРЭС» приходятся на «Роснефть», также компания поставляет пропанты для «Газпромнефти». Производственные площадки «ФОРЭС» находятся в Сухом Логе, Асбесте, Каменске-Уральском и других городах Свердловской области.Основным владельцем «Ника-Петротэк» является екатеринбургский бизнесмен Алексей Балашов, который также владеет торговыми центрами Architector и Sila Voli. Производственная площадка компании по изготовлению пропантов располагается в Воронежской области (Семилукский огнеупорный завод). Ранее «ФОРЭС» в течение нескольких лет пытался запретить «Нике-Петротэк» производить пропанты на Семилукском заводе, заявляя о нарушениях патентных прав.