Самыми дефицитными врачами в Свердловской области являются анестезиологи и реаниматологи

«В целом из 48 врачебных специализаций, попавших в анализ, в 39 количество вакансий превышает количество резюме», – отмечают в hh.ru.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сохраняется дефицит медиков. На вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе приходится всего 0,6 резюме, на вакансию врача – 0,3 резюме. Об этом сообщает служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru.Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в области возглавили анестезиологи и реаниматологи. На одну вакансию приходится 0,04 резюме. Также в список попали офтальмологи (0,05 резюме), врачи функциональной диагностики и эндокринологи (по 0,06 резюме).Самый востребованный врач в Свердловской области на данный момент – терапевт. К данной специализации относятся 10% от всех вакансий врачей на конец февраля 2023 года. На втором месте в списке наиболее востребованных врачей находятся анестезиологи и реаниматологи (по 9%), на третьем – педиатры (6%).Реже всего работодатели области ищут гематологов, генетиков, пародонтологов, реабилитологов и флебологов. За последний месяц было открыто лишь по одной вакансии на каждую перечисленную специализацию.