Фонд «Дети России» собрал более 4 млн рублей на оборудование для детского онкоцентра Екатеринбурга



Фото: Благотворительный фонд «Дети России»

– Мы благодарны всем, кто принимал участие, кто регулярно поддерживает Фонд и проект «Ты ему нужен». Благодаря нашим добрым друзьям, тем, кто постоянно следит за подопечными, откликается на просьбы, эта огромная сумма была собрана всего за два месяца, – отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

С 2012 года Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) ведёт проект по обновлению технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. На днях был завершён очередной важный этап: собрано более 4 000 000 рублей.Эти средства направлены на приобретение двух пятифункциональных реанимационных кроватей и анестезиологической станции. По словам Сергея Боровских, врача анестезиолога-реаниматолога, наркозный аппарат необходим в часть отделений, чтобы лишний раз не подвергать сложных пациентов транспортировке. Отделение реанимации нуждалось в специализированных высокотехнологичных кроватях, которые предотвращают вторичные осложнения.На просьбу фонда «Дети России» поддержать маленьких пациентов онкоцентра откликнулись многие неравнодушные люди. К сбору присоединились также представители бизнеса, игроки и администрация хоккейного клуба «Автомобилист».Напоминаем: только в ходе совместных благотворительных акций Фонда и хоккейного клуба «Автомобилист» было собрано 365 000 рублей. Для того чтобы привлечь внимание к помощи детям, игроки клуба Павел Куликов и Андрей Обидин встретились с пациентами онкоцентра. На основе детских рисунков на спортивную тематику была разработана линейка сувенирной продукции, которую неравнодушные фанаты могли получить за благотворительное пожертвование. Также в числе мероприятий были благотворительный матч и аукцион.По словам организаторов, в последнее время всё больше людей соглашаются с тем, что детский рак успешно лечится в России и поддерживают специалистов в борьбе с коварной болезнью.