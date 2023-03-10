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ГИБДД предупреждает свердловских водителей о сложных погодных условиях
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за сложных погодных условий, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения.
Автоинспекторы призывают водителей при управлении машиной в условиях гололедицы и заснеженного покрытия проезжей части соблюдать дистанцию и боковые интервалы, а также исключить обгоны.
Водителям, которые не имеют достаточного опыта вождения, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам напоминают, что переходить проезжую часть следует только после полной остановки транспорта.
Автоинспекторы призывают водителей при управлении машиной в условиях гололедицы и заснеженного покрытия проезжей части соблюдать дистанцию и боковые интервалы, а также исключить обгоны.
Водителям, которые не имеют достаточного опыта вождения, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам напоминают, что переходить проезжую часть следует только после полной остановки транспорта.
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