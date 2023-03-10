ГИБДД предупреждает свердловских водителей о сложных погодных условиях

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за сложных погодных условий, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения.Автоинспекторы призывают водителей при управлении машиной в условиях гололедицы и заснеженного покрытия проезжей части соблюдать дистанцию и боковые интервалы, а также исключить обгоны.Водителям, которые не имеют достаточного опыта вождения, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.Пешеходам напоминают, что переходить проезжую часть следует только после полной остановки транспорта.