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Правила приема детей в первые классы изменились в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году изменились правила приема детей в первые классы. Об этом сообщила заместитель главы города Екатерина Сибирцева.
Запись детей в первые классы начнется 1 апреля ровно в 00.00 и откроется сразу для жителей всех районов, а не как в предыдущие два года, когда у каждого района было свое время записи.
С 15 марта родители смогут заполнить черновик заявки на портале Госуслуги. Тогда 1 апреля им останется только нажать кнопку «Отправить». Подтвердить заявление нужно будет в МФЦ или ЦМУ.
Школы Екатеринбурга планируют принять в этом году 24 600 первоклассников. К льготным категориям добавили опекаемых детей, а также братьев и сестер, которые не проживают в одной семье. Они получат право на первоочередное зачисление вместе с другими льготниками.
Напомним, что к льготникам также относятся дети сотрудников органов уголовной и исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ, полиции и военнослужащих по месту жительства их семей. Право на первоочередное зачисление еще имеют дети, проживающие в одной семье, имеющие общее место жительства, при зачислении на обучение в школах, где обучаются их братья и сестры. Для этого нужны были подтверждающие документы.
Запись детей в первые классы начнется 1 апреля ровно в 00.00 и откроется сразу для жителей всех районов, а не как в предыдущие два года, когда у каждого района было свое время записи.
С 15 марта родители смогут заполнить черновик заявки на портале Госуслуги. Тогда 1 апреля им останется только нажать кнопку «Отправить». Подтвердить заявление нужно будет в МФЦ или ЦМУ.
Школы Екатеринбурга планируют принять в этом году 24 600 первоклассников. К льготным категориям добавили опекаемых детей, а также братьев и сестер, которые не проживают в одной семье. Они получат право на первоочередное зачисление вместе с другими льготниками.
Напомним, что к льготникам также относятся дети сотрудников органов уголовной и исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ, полиции и военнослужащих по месту жительства их семей. Право на первоочередное зачисление еще имеют дети, проживающие в одной семье, имеющие общее место жительства, при зачислении на обучение в школах, где обучаются их братья и сестры. Для этого нужны были подтверждающие документы.
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