Здание экс-кинотеатра «Заря» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга отремонтируют

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Начался ремонт 5-этажного здания по адресу «улица Баумана, 2». Славится оно, прежде всего, что здесь находился кинотеатр «Заря» Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга.Кинотеатр (к слову, переживший в своё время даже постперестроечный кризис отечественного кинопроката) недавно закрылся, а его помещения переформатированы под культурно-общественное «Пространство Заря». Такая трансформация совпала с преображением площади перед кинотеатром. С неё убрали легендарное скопление урн, обновили асфальтовое покрытие, а на днях ещё и поставили качели. После этого стало особенно хорошо заметно, что облупившийся фасад самого здания тоже требует ремонта. Однако, администрация района, контролирующая состояние площади, не могла проводить ещё и ремонт здания, за которое отвечает управляющая компания.Однако, сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки. По сообщениям местных жителей, ремонт здания экс-кинотеатра всё же начался. Уже ведутся работы на крыше дома. Внутренне здание тоже продолжает преображаться. Планируется ремонт двух зрительных залов и организация в одном из помещений точки общепита.