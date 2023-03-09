На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге планируют построить торгово-офисный центр

«Для этой территории подготовлен проект торгово-офисного центра: трехэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки, и подземной автостоянкой. Там будут располагаться гастрорынок и фуд-корт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц», – рассказал Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости