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На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге планируют построить торгово-офисный центр
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месте снесенной гостиницы «Дели» около цирка планируется построить трехэтажный торгово-офисный центр. Об этом мэр Алексей Орлов сообщил газете «Вечерний Екатеринбург».
Напомним, что гостиницу «Дели» начали строить в 1995 году, однако в 1997 объект заморозили из-за нехватки денег. С тех пор здание оставалось заброшенным. В ноябре 2019 года собственник хотел продать недостроенную гостиницу за 700 миллионов рублей. Но только 2 декабря 2020 года АО «Ледовая арена» приобрело недострой за 240 миллионов рублей.
Недостроенную гостиницу демонтировали в сентябре 2021 года.
«Для этой территории подготовлен проект торгово-офисного центра: трехэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки, и подземной автостоянкой. Там будут располагаться гастрорынок и фуд-корт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц», – рассказал Орлов.
Напомним, что гостиницу «Дели» начали строить в 1995 году, однако в 1997 объект заморозили из-за нехватки денег. С тех пор здание оставалось заброшенным. В ноябре 2019 года собственник хотел продать недостроенную гостиницу за 700 миллионов рублей. Но только 2 декабря 2020 года АО «Ледовая арена» приобрело недострой за 240 миллионов рублей.
Недостроенную гостиницу демонтировали в сентябре 2021 года.
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