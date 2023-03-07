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В Свердловской области продали Уктусский молочный завод
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продали Уктусский молочный завод, производящий йогурт «Варечка» и другую продукцию. По данным портала «Федресурс», с 7 марта директором предприятия является Александр Медведев.
Александр Медведев также владеет ООО «Объединение – Урал». Ранее он руководил компанией «Ударник», которая занималась производством молока.
Бывший руководитель молочного завода Олег Бергер пояснил порталу E1.RU, что назначение нового директора связано со сменой собственника предприятия. По его словам, сделка состоялась на прошлой неделе.
Напомним, что Уктусский молочный завод выставили на продажу в июне 2022 года за 30 миллионов рублей.
Александр Медведев также владеет ООО «Объединение – Урал». Ранее он руководил компанией «Ударник», которая занималась производством молока.
Бывший руководитель молочного завода Олег Бергер пояснил порталу E1.RU, что назначение нового директора связано со сменой собственника предприятия. По его словам, сделка состоялась на прошлой неделе.
Напомним, что Уктусский молочный завод выставили на продажу в июне 2022 года за 30 миллионов рублей.
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