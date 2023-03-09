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Свердловская область оказалась на третьем месте по числу взрывов бытового газа
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по числу взрывов бытового газа в многоквартирных домах с 2017 по 2023 год. Рейтинг опубликовало «РИА Новости».
По данным исследования «РИА Новости», первое место в рейтинге заняла Московская область (19 происшествий), второе – Нижегородская область (12 ЧП). Третье место в рейтинге делят Свердловская и Ростовская области – по семь взрывов бытового газа в многоквартирных домах.
На четвертой строчке оказался Краснодарский край (шесть случаев), а на пятой – Москва (пять ЧП).
Всего с 2017 по 2023 года в России произошел 181 взрыв газа в многоквартирных домах. В результате ЧП погиб 191 человек, более 500 получили травмы. В 70-80% случаев взрывы газа происходят в зданиях высотой от двух до пяти этажей.
По данным исследования «РИА Новости», первое место в рейтинге заняла Московская область (19 происшествий), второе – Нижегородская область (12 ЧП). Третье место в рейтинге делят Свердловская и Ростовская области – по семь взрывов бытового газа в многоквартирных домах.
На четвертой строчке оказался Краснодарский край (шесть случаев), а на пятой – Москва (пять ЧП).
Всего с 2017 по 2023 года в России произошел 181 взрыв газа в многоквартирных домах. В результате ЧП погиб 191 человек, более 500 получили травмы. В 70-80% случаев взрывы газа происходят в зданиях высотой от двух до пяти этажей.
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