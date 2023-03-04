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В Свердловской области началась подготовка к весенним паводкам
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области начали готовиться к весенним паводкам, которые ожидаются в апреле. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
До того, как начнутся половодья, ответственные службы должны будут провести расчистку плотин от снега и водосбросов ото льда и выполнить санитарную очистку подтапливаемых территорий. После этого в населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть затруднено в этот период, должны завезти запасы продовольствия и товары первой необходимости, включая медикаменты.
Кроме того, мероприятия по подготовке к паводкам включают в себя заботу о пунктах для временного размещения людей на случай, если их дома затопит.
До того, как начнутся половодья, ответственные службы должны будут провести расчистку плотин от снега и водосбросов ото льда и выполнить санитарную очистку подтапливаемых территорий. После этого в населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть затруднено в этот период, должны завезти запасы продовольствия и товары первой необходимости, включая медикаменты.
Кроме того, мероприятия по подготовке к паводкам включают в себя заботу о пунктах для временного размещения людей на случай, если их дома затопит.
«Гидрографическая сеть Свердловской области насчитывает 10 075 рек общей протяженностью более 63 тысяч километров. В области определены 14 районов, которые наиболее подверженные паводкам, при подготовке им уделяется особое внимание»,
– отметили в ДИПе.
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