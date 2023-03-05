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В Свердловской области ищут 65-летнего мужчину, пропавшего 8 марта

10.45 Воскресенье, 12 марта 2023
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области ищут 65-летнего Юрия Матвеева из посёлка городского типа Мартюш в Каменском городском округе. С 8 марта 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку до пояса, синие джинсы, тёмно-серые кроссовки и чёрную шапку.

Из особых примет седые борода и усы.

Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:57 В Ревде собака местной жительницы напала на подростка
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10:57 На напавшего на таксиста екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:53 Двух человек спасли при пожаре в Верхней Туре
22:56 Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана
22:06 ХК «Автомобилист» победил магнитогорский «Металлург» и повёл в серии
21:16 Двухмесячная девочка умерла в Верхней Пышме
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20:16 В Екатеринбурге запретили гулять по льду
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