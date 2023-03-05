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В Свердловской области ищут 65-летнего мужчину, пропавшего 8 марта
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области ищут 65-летнего Юрия Матвеева из посёлка городского типа Мартюш в Каменском городском округе. С 8 марта 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку до пояса, синие джинсы, тёмно-серые кроссовки и чёрную шапку.
Из особых примет седые борода и усы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку до пояса, синие джинсы, тёмно-серые кроссовки и чёрную шапку.
Из особых примет седые борода и усы.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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