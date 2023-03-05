В Свердловской области ищут 65-летнего мужчину, пропавшего 8 марта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 65-летнего Юрия Матвеева из посёлка городского типа Мартюш в Каменском городском округе. С 8 марта 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку до пояса, синие джинсы, тёмно-серые кроссовки и чёрную шапку.Из особых примет седые борода и усы.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.