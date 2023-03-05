Прокуратура начала проверку после травмирования подростка в екатеринбургском торговом центре





– рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Несовершеннолетний не обратил внимание на приближение к конечной точке на поднимающем механизме, в результате чего оказался зажат между перилами и следующей секцией эскалатора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку по факту травмирования подростка в торговом центре «Апельсин». Известно, что голова 14-летнего юноши застряла между стеной и эскалатором.Инцидент произошёл вчера, 11 марта. Сейчас юноша находится в больнице.По данным портала Е1, мама подростка отказалась от каких-либо претензий к торговому центру, так как её сын «травму получил по собственной неосторожности».