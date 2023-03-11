В Екатеринбурге на Компрессорном ребёнок издевался над собакой





– рассказал местный житель. «Потом потащил её за поводок домой или еще куда. На крики с балкона не реагировал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала жители Компрессорного стали свидетелями того, как ребёнок на улице издевался над своим питомцем. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего очевидца, опубликовавшего видео с произошедшим.На кадрах видно, как подросток грубо таскает животное за поводок, пинает и швыряет его.В каком состоянии сейчас находится собака неизвестно.