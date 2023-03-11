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В Екатеринбурге на Компрессорном ребёнок издевался над собакой
Общество
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В столице Урала жители Компрессорного стали свидетелями того, как ребёнок на улице издевался над своим питомцем. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего очевидца, опубликовавшего видео с произошедшим.
На кадрах видно, как подросток грубо таскает животное за поводок, пинает и швыряет его.
В каком состоянии сейчас находится собака неизвестно.
На кадрах видно, как подросток грубо таскает животное за поводок, пинает и швыряет его.
«Потом потащил её за поводок домой или еще куда. На крики с балкона не реагировал»,
– рассказал местный житель.
В каком состоянии сейчас находится собака неизвестно.
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