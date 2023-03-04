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ФК «Урал» победил на выезде «Торпедо» и продлил беспроигрышную серию до 15 матчей
Общество
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
В матче 19-го тура МИР – Российской Премьер-Лиги екатеринбургский футбольный клуб «Урал» встречался на выезде с московским «Торпедо». Встреча проходила на «Арене Химки» при судействе главного арбитра из Улан-Удэ Романа Галимова и завершилась победой «Урала» с минимальным счётом.
В первом тайме «Урал» владел преимуществом, не позволив «торпедовцам» нанести ни одного удара даже в сторону ворот, но счёт открыть так и не сумел.
Во втором тайме 65-й минуте нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут забил мяч, который в итоге стал победным.
«Урал», набрав 25 очков, остался на десятом месте в турнирной таблице МИР РПЛ. При этом подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают уже 15 матчей подряд (одержав за это время в МИР РПЛ и Кубке России 10 побед и 5 ничьих).
«Торпедо» с семью очками находится на последней 16-й строчке.
Свой следующий матч «Урал» проведёт в Кубке России с московским «Спартаком». Матч также пройдёт в Москве уже в ближайший вторник 14 марта.
В первом тайме «Урал» владел преимуществом, не позволив «торпедовцам» нанести ни одного удара даже в сторону ворот, но счёт открыть так и не сумел.
Во втором тайме 65-й минуте нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут забил мяч, который в итоге стал победным.
«Урал», набрав 25 очков, остался на десятом месте в турнирной таблице МИР РПЛ. При этом подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают уже 15 матчей подряд (одержав за это время в МИР РПЛ и Кубке России 10 побед и 5 ничьих).
«Торпедо» с семью очками находится на последней 16-й строчке.
Свой следующий матч «Урал» проведёт в Кубке России с московским «Спартаком». Матч также пройдёт в Москве уже в ближайший вторник 14 марта.
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ФК «Урал» упустил в Москве победу над «Спартаком»
04 марта 2023
04 марта 2023