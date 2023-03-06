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В Ревде собака местной жительницы напала на подростка
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ревде на подростка, когда он возвращался домой с тренировки, напала собака проходившей мимо местной жительницы. Животное набросилось на школьника и порвало ему куртку.
Об этом отец юноши рассказал URA.RU. Это случилось в четверг, 9 марта, вечером, около 21.40, на улице Павла Зыкина. Женщина выгуливала двух своих собак, одна из которых напала на подростка. После этого женщина, со слов папы мальчика, дала ребёнку телефон для связи с родителями.
Мужчина также заявил, что он написал заявление в полицию. В полиции Ревды информацию подтвердили, сообщив, что по факту произошедшего уже проводится проверка.
Об этом отец юноши рассказал URA.RU. Это случилось в четверг, 9 марта, вечером, около 21.40, на улице Павла Зыкина. Женщина выгуливала двух своих собак, одна из которых напала на подростка. После этого женщина, со слов папы мальчика, дала ребёнку телефон для связи с родителями.
«Теперь предлагает "замять" конфликт за две тысячи рублей»,
– рассказал отец ребёнка.
Мужчина также заявил, что он написал заявление в полицию. В полиции Ревды информацию подтвердили, сообщив, что по факту произошедшего уже проводится проверка.
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