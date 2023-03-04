Екатеринбургская полиция обнаружила алкоголь без лицензии в местном баре





– рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. «Сотрудниками полиции алкоголь был изъят и направлен на экспертизу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 10 марта, в ходе рейда в Ленинском районе Екатеринбурга полиция обнаружила в одном из местных баров на улице 8 Марта алкоголь без необходимой для реализации лицензии.Кроме того, в баре были проверены 28 человек, отдыхавших в этот момент в заведении.