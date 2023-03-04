ХК «Автомобилист» победил магнитогорский «Металлург» и повёл в серии

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня встречался в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной Конференции Кубка Гагарина с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча, проходившая на арене «Уралец», завершилась уверенной победой хозяев льда.Первый период прошёл при подавляющем преимуществе «Автомобилиста» и завершился со счётом 3:0. Отличились Алексей Макеев, Алексей Василевский и Кёртис Волк. Гости смогли нанести всего 4 броска по воротам екатеринбуржцев, но их все успешно отразил Йохан Маттссон. После того как екатеринбуржцы повели 3:0, Николай Заварухин заметил Маттссон на Бобкова.В самом начале второго периода Ник Эберт увеличил преимущество «Автомобилиста» до четырёх шайб, а на исходе шестой минуты Андрей Обидин довёл счёт до разгромного – 5:0.После этого «Автомобилист» будто расслабился – и пропустил до конца периода три гола, которые записали на свой счёт Филипп Майлле, Никита Коростелёв и Брендан Лейпсик. В итоге на второй перерыв команды ушли при счёте 5:3.За четыре минуты до конца третьего периода тренерский штаб «Металлурга» заменил канадского голкипера Эдварда Паскуале на Василия Кошечкина, но и ветерану «Металлурга» не удалось уйти «сухим» – Стефан Да Коста на 19-й минуте оформил окончательный счёт в матче – 6:3.«Автомобилист» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3:2. Следующая игра пройдёт в Магнитогорске 12 марта. Если она завершится победой «Металлурга», в Екатеринбурге 14 марта будет сыгран решающий седьмой матч.Один участник полуфинала Восточной конференции уже определился – им стал омский «Авангард», победивший сегодня в овертайме новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:3. Серия между омским и новосибирским клубами завершилась со счётом 4:1.