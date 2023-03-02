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Спасённый от режевского изувера рыжий котик оказался серьёзно болен

20.47 Пятница, 10 марта 2023
Общество
Фото: Благотворительный фонд «ЗООзащита» / vk.com/zoozahita
Рыжий кот Сеня, которого зоозащитники вырвали из лап живодёра-блогера из Режа, проходит лечение. Внешних повреждений у него не нашли, кроме сломанного уха, но анализы показали наличие сразу нескольких опасных болезней.

У Сени обнаружили кошачью лейкемию и вирус иммунодефицита. Оба этих заболевания подрывают иммунитет животного и делают его беззащитным перед инфекциями, бактериями и прочими заразами. Самое плохое, что вирус иммунодефицита неизлечим и коту на всю дальнейшую жизнь потребуются особый уход, качественное питание и, по необходимости, лекарственная поддержка.

До последнего времени Сеню держали в стационаре одной из ветеринарных клиник Екатеринбурга. Сейчас он достаточно окреп и успокоился после издевательств прежнего хозяина, чтобы его выписали из клиники. Временно он переехал на передержку, владельцы которой, впрочем, допускают вероятность, что оставят Сеню насовсем.

Как сообщают представители благотворительного фонда «ЗООзащита», занимающиеся опекой кота, Сеня оказался на удивление спокойным животным. «Сенечка оказался очень воспитанным и интеллигентным котиком. Ему накупили качественный сухой и влажный корм, вкусняшки. Он такого и не ел, наверное, за всю жизнь. Сначала стеснялся, а потом вышел на контакт за вкусняшки. Оценил. А сегодня утром уже вовсю тёрся о ноги и нежился. Очень милый, тихий и благодарный мальчик», — делятся они впечатлениями от общения с Сеней в ВК-группе фонда.

Что же касается обидчика кота, то в полиции сейчас рассматривают возможность возбудить против него уголовное дело. У ветврачей просили сделать заключение, насколько тяжёлый вред был нанесён Сене этим человеком.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:12 Новый троллейбус в Екатеринбург планируют привезти из Вологды
14:08 Авиакомпания AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку
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11:48 Вузы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании
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