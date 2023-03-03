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Жителям Туринска добиваться оборудования пешеходного перехода пришлось через прокуратуру

19.16 Пятница, 10 марта 2023
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Вмешательство областной прокуратуры понадобилось, чтобы на одной из дорог Туринска администрация города оборудовала пешеходный переход. При этом, чиновники попытались отбиться от своих прямых обязанностей, подав апелляционную жалобу.

Прокурору Свердловской области Борису Крылову об отсутствии пешеходного перехода на улице 8-го марта в Туринске рассказал местный житель. Туринец, отчаявшийся добиться улучшения уличной обстановки у городских властей, не поленился поехать и добиться аудиенции у Крылова. Помимо отсутствия перехода он пожаловался и на разрушенный тротуар, и на кромешную тьму в вечернее время суток. Всё это — нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, которые ставят местных жителей под ежедневный риск оказаться жертвами ДТП.

После беседы с визитёром из Туринска, прокурор организовал проверку, которую осуществили представители прокуратуры Туринского района. Факты, изложенные гражданином, подтвердились. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в городе Туринске на участке автомобильной дороги местного значения по улице 8-е Марта (от перекрестка улицы Ивашева до перекрестка улицы П. Морозова), в нарушение требований статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», отсутствует уличное освещение, не обустроен пешеходный переход, имеющийся тротуар разрушен», — дали заключение прокурорские работники.

Из прокуратуры в Туринский районный суд было направлено исковое заявление. Суд обязал администрацию Туринского городского округа в срок не позднее года с момента вступления решения суда в законную силу привести вышеуказанный участок автомобильной дороги в соответствие с требованиями законодательства. Но чиновники не поспешили выполнять это судебное решение. Вместо этого они направили апелляционную жалобу в вышестоящий суд. И только потратили зря время. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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