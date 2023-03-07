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Победа в ТОП ЖК и благодарность от «ДОМ.РФ»: итоги Российской строительной недели от «УГМК-Застройщик»

16.46 Пятница, 10 марта 2023
Общество
Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»
Российская строительная неделя – 2023, прошедшая в Москве в период с 27 февраля по 3 марта, для девелопера «УГМК-Застройщик» была крайне насыщенной важными событиями. Компания получила очередное признание экспертов федеральной премии «ТОП ЖК», делилась с коллегами интересными кейсами по строительству объектов социальной инфраструктуры в своих жилых проектах. А также получила благодарственное письмо от корпорации «ДОМ.РФ» за участие в исследовании рынка.

Так, на Российской строительной неделе были подведены итоги самого масштабного федерального конкурса-премии жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК – 2023». 674 застройщика со всей страны представили на оценку экспертного жюри премии 1057 ЖК. В число лучших традиционно вошли объекты девелопера «УГМК-Застройщик».

В частности, клубный дом «На Хохрякова» и ЖК бизнес-класса «Нагорный» стали финалистами двух федеральных номинаций «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» – многоэтажные дома и высотные дома соответственно.

А флагманский проект компании, жилой район «Изумрудный бор», стал одним из победителей в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области» – эксперты отдали ему третье место.

Еще одним крупным мероприятием в рамках Российской строительной недели стала конференция «Тренды в жилом девелопменте 2023-2024», организованная порталом «Единый ресурс застройщика» и Национальным объединением застройщиков жилья.

В конференции приняли участие несколько десятков экспертов – представителей ведущих строительных и девелоперских компаний страны, деятельность которых стимулирует развитие отрасли. Заместитель генерального директора «УГМК-Застройщик» по маркетингу и продажам Евгения Хохлова вошла в состав экспертов одной из ключевых секций «Детские сады и школы от застройщика как инструмент повышения привлекательности жилого комплекса». Евгения представила участникам один из самых интересных кейсов компании – организацию детского центра развития «Мир Открытий» в объекте начала прошлого века, являющегося памятником архитектуры.

Напомним, речь идет о здании производственной лаборатории Симановской мельницы, входящей в экосистему ЖК «Макаровский». «УГМК-Застройщик», согласно новой концепции, отреставрировал здание с сохранением его исторического облика и создал в его пространстве комфортную и безопасную развивающую среду для малышей. Детский центр развития «Мир открытий» сразу же получил высокие оценки экспертного сообщества – занял первое место в номинации «Лучший детский сад от застройщика» летнего этапа премии «ТОП ЖК-2021».

В рамках конференции «Тренды в девелопменте» генеральному директору «УГМК-Застройщик» Евгению Мордовину было вручено благодарственное письмо от финансового института развития в жилищной сфере России − «ДОМ.РФ».


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко выразил девелоперу благодарность за активное участие в исследовании «Оценка деловой активности застройщиков». Это исследование, запущенное корпорацией совместно с ВЦИОМ весной 2022 года, стало новым инструментом мониторинга отрасли, более эффективным по сравнению с обычной статистикой. Исследование строится на основании данных, получаемых напрямую от застройщиков из всех регионов РФ – так в короткие сроки у организаторов появляется актуальная информация о ситуации с продажами и спросом, рентабельностью жилых объектов, доступностью банковских кредитов и т.п., что позволяет формировать комплексный взгляд на текущую ситуацию в отрасли.

– Компания «УГМК-Застройщик» всегда принимала и принимает активное участие в развитии российского девелопмента. Мы одними из первых не только в Свердловской области, но и в стране, стали внедрять современные стандарты строительства объектов классов комфорт плюс, бизнес и премиум. Они охватывают весь процесс – от выбора локации и разработки проекта до использования до построения целой жилой экосистемы в каждом проекте за счет правильного сочетания внутренней инфраструктуры ЖК и организации премиального сервиса. Так мы выводим качество жизни в городе на совершенно новый уровень и с удовольствием готовы делиться своим опытом с коллегами со всей страны. Наш принцип открытости распространяется и на предоставление информации экспертам для проведения исследований рынка – мы понимаем, что оперативный, объективный взгляд на происходящее и анализ трендов крайне важны, – отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.


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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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