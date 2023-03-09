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Из-за хакерской атаки в Свердловской области не работали сайты органов власти и СМИ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 10 марта, в Свердловской области перестали работать сайты органов власти и местных СМИ, в том числе «Вечерних ведомостей». Это произошло из-за DDoS-атаки на сервер хостинга-провайдера.
Так, не получалось открыть сайты администрации Екатеринбурга, правительства Свердловской области и местных СМИ: 66.RU, «Накануне.RU», «Вечерние ведомости», Justmedia и Uralweb.
Сейчас работа большинства сайтов уже налажена, однако сайт мэрии Екатеринбурга до сих пор не открывается.
Так, не получалось открыть сайты администрации Екатеринбурга, правительства Свердловской области и местных СМИ: 66.RU, «Накануне.RU», «Вечерние ведомости», Justmedia и Uralweb.
Сейчас работа большинства сайтов уже налажена, однако сайт мэрии Екатеринбурга до сих пор не открывается.
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