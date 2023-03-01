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На газификацию свердловского села из областного бюджета выделили более 58 млн рублей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На газификацию села Чернорицкое Ирбитского муниципального образования выделили более 58 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Свердловской области.
В селе должны построить газопровод протяженностью 13,1 километра. Подключиться к нему смогут 146 домовладений.
И.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова рассказала, что в этом году на строительство газопровода из областного бюджета направят 23,1 миллиона рублей, а в 2024 году – еще 35,2 миллиона рублей.
В селе должны построить газопровод протяженностью 13,1 километра. Подключиться к нему смогут 146 домовладений.
И.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова рассказала, что в этом году на строительство газопровода из областного бюджета направят 23,1 миллиона рублей, а в 2024 году – еще 35,2 миллиона рублей.
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