На газификацию свердловского села из областного бюджета выделили более 58 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На газификацию села Чернорицкое Ирбитского муниципального образования выделили более 58 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Свердловской области.В селе должны построить газопровод протяженностью 13,1 километра. Подключиться к нему смогут 146 домовладений.И.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова рассказала, что в этом году на строительство газопровода из областного бюджета направят 23,1 миллиона рублей, а в 2024 году – еще 35,2 миллиона рублей.