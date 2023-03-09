На уборку улиц Екатеринбурга вышли 439 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка улиц. Минувшей ночью мегаполис очищали 224 единицы техники и 83 рабочих. Сегодня в уборке города участвуют 439 рабочих.Как рассказали в пресс-службе мэрии, на полигоны с улиц города вывезли 6 094 тонны снега и 2,5 тонны мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано 7,6 тонны противогололедных материалов и 12 тонн фракционного песка.Сегодня днем на уборку города вышли 439 рабочих, задействовано 229 уборочных машин.В мэрии напоминают, что перепады температуры вызывают сход снега с крыш и намерзание сосулек. Горожан призывают при движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, а также не парковать вблизи них автотранспорт.