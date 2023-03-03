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Авиакомпания AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку. Полеты начнут выполнять с 19 марта.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Баку – в 08.00, прибытие – в 11.40. Вылет из Екатеринбурга – в 12.40, прилет – в 14.45.
Ранее авиакомпания AZAL выполняла рейсы из Екатеринбурга до апреля 2015 года.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Баку – в 08.00, прибытие – в 11.40. Вылет из Екатеринбурга – в 12.40, прилет – в 14.45.
Ранее авиакомпания AZAL выполняла рейсы из Екатеринбурга до апреля 2015 года.
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