Авиакомпания AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку. Полеты начнут выполнять с 19 марта.В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Баку – в 08.00, прибытие – в 11.40. Вылет из Екатеринбурга – в 12.40, прилет – в 14.45.Ранее авиакомпания AZAL выполняла рейсы из Екатеринбурга до апреля 2015 года.