Возрастное ограничение 18+

В Техническом университете УГМК состоялся выпуск горных инженеров

10.22 Пятница, 10 марта 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Выпускники направления «Горное дело» Технического университета УГМК получили дипломы. Это уже второй выпуск студентов очной формы обучения кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых». В прошлом году документ о высшем образовании получили первые десять молодых специалистов, а в этом уже пятнадцать, из которых шесть человек удостоены «красных» дипломов. Молодые специалисты придут работать на горнодобывающие предприятия.

Дипломы и корпоративные сувениры вручали заместитель технического директора УГМК по горно-обогатительному производству Алексей Пушкин и директор ТУ УГМК Вячеслав Лапин.

– Вам предстоит работать в новых, быстро изменяющихся условиях. И я не вижу причин, по которым вы бы с ними не справились. На защите вы показали свои знания и уже наработанный на практиках производственный опыт. А наша задача – оказать вам поддержку на производстве и дать возможность проявить себя, – отметил Алексей Пушкин.



Фото: пресс-служба УГМК


Директор ТУ УГМК Вячеслав Лапин пожелал выпускникам, чтобы они всегда стремились к высоким целям.

– Мы дали вам возможность стать специалистами, многие из вас талантливые и целеустремленные, с вами уже можно обсуждать профессиональные вопросы. Но ваш диплом – это пока лишь надежный старт для дальнейшего развития своего профессионализма и карьеры в УГМК. Постоянно преумножайте свои знания, расширяйте круг интересов, и всё получится! – сказал Лапин.


Важной особенностью выпускных квалификационных работ является их практическая направленность. Студенты проработали интересные решения, повышающие эффективность работы рудников. Например, новый способ планирования горных работ с применением современных цифровых инструментов и разработка методики организации данной деятельности; совершенствование проходки горизонтальных горных выработок с помощью эмульсионных взрывчатых веществ; способы сокращения затрат на электроэнергию за счет рециркуляции и рекуперации воздуха, подаваемого для вентиляции подземного рудника.

Напомним, Технический университет УГМК – уникальный проект, возникший на стыке образования и производства. Он открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности. Ежегодно здесь обучаются более 50 тысяч человек – это инженеры и руководители всех уровней, рабочие, а также студенты бакалавры и магистранты. В арсенале университета более 300 курсов повышения квалификации. С 2014 года при вузе действует Научно-исследовательский центр, где ведутся исследования по заказам промышленных предприятий горно-металлургической отрасли, а также занятия для студентов. Технический университет УГМК стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX, который был разработан для оценки широкого спектра региональных и узкоспециализированных высших учебных заведений, причем, как отмечают авторы исследования, ТУ УГМК был единственным частным техническим вузом среди 282 оцениваемых высших учебных заведений России.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов
02 марта 2023
Более 10 наград завоевали спортсмены Клуба самбо УГМК на чемпионате России
03 марта 2023
Стоимость обучения в УрФУ за год выросла в среднем на 15 тысяч рублей
06 марта 2023
В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей
03 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ставки на жизнь. В Свердловской области для детей с ментальными особенностями урезали бесплатные услуги

Глава негосударственного фонда — о сбоях в системе соцпомощи, конфликте интересов и тарифе в 8 рублей 34 копейки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:08 Авиакомпания AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку
12:25 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге за три дня восемь пьяных водителей
11:48 Вузы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании
11:24 На трассе Серов – Ивдель столкнулись легковушка и газовоз
10:51 В Нижнем Тагиле учитель ударил на уроке двух школьников
10:22 В Техническом университете УГМК состоялся выпуск горных инженеров
09:55 Свердловчанина осудят за убийство человека, покушение на убийство, грабеж и кражу
09:23 В Первоуральске водитель иномарки сбил ребенка
21:15 Более 30% жителей Свердловской области стали свидетелями дискриминации женщин на трудовом рынке
21:11 В Екатеринбурге проходят выборы «Главной бабушки»
20:44 Вековой лес пытаются спасти от вырубки жители Нижнего Тагила
19:55 Экзамен по вождению в Екатеринбурге закончился для инструктора госпитализацией
19:08 Жители Свердловской области одержали победы в Первенстве по перетягиванию каната
18:40 Необычную недвижимость с «бонусными» маралами продают в Свердловской области
17:49 В Кушве спасли провалившуюся в карьер собаку
17:23 В Екатеринбурге перед судом предстанет курьер-закладчик
16:50 МЧС: сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области являются ложными
16:21 На трассе Екатеринбург – Пермь из-за массового ДТП ограничили движение
15:52 Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре
15:25 Первые партии вакцины против клещевого энцефалита поступили в Свердловскую область
14:58 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 18 тысяч тонн снега
14:23 В Свердловской области поезд насмерть сбил пенсионерку
13:51 При пожаре в доме в Нижних Сергах погиб человек
13:24 Жители Академического района Екатеринбурга ждали автобусы около 40 минут
12:55 ГИБДД выпустила для водителей Екатеринбурга предупреждение из-за снегопада
12:23 Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
14:10 В Рязани самопроизвольно сработала сирена
12:01 Ставки на жизнь. В Свердловской области для детей с ментальными особенностями урезали бесплатные услуги
10:59 Росгвардия: в Тюмени неизвестный с ножом взял в заложники администратора магазина
10:24 В Гамбурге неизвестный устроил стрельбу у религиозного центра, есть погибшие
17:41 Протестующие в Израиле заблокировали движение возле аэропорта Бен-Гурион
16:44 Имущество главреда РБК арестовано из-за невыплаченного штрафа
16:21 Житель Волгограда до смерти избил квартиранта за грязь в съемном жилье
15:14 Сенат Франции, несмотря на массовые протесты, одобрил повышение пенсионного возраста
14:45 Мужчину, открывшего стрельбу в Нижневартовске, исключили из «Единой России»
13:45 В Нижнем Новгороде сотрудника ППС уволили за интимные отношения с ребенком
12:55 МЧС: в Чите после взрыва в жилом доме под завалами находятся люди
12:46 Пять человек пострадали при взрыве на Ставрополье
12:36 При взрыве газа в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок
12:10 МВД: стрелок из Нижневартовска задержан, его трехлетний сын освобожден
11:38 В Забайкалье в жилой пятиэтажке взорвался газ
11:29 Губернатор Югры вылетела на место стрельбы в Нижневартовске
11:20 Законопроект об иноагетах отозван из парламента Грузии
10:57 В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка
17:40 Под Римом столкнулись два самолета итальянских ВВС, пилоты погибли
17:20 Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России»
16:47 В Грузии проходят массовые протесты против закона об иностранных агентах
15:21 Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов получил 8,5 лет колонии
14:48 Во Франции проходят массовые бессрочные забастовки против пенсионной реформы
11:47 Прокуратура: в Тюмени учитель лишала детей питания за плохое поведение
11:28 В Армении число заболевших корью выросло до 29
10:53 В Казани пассажирский самолет выехал за пределы посадочной полосы
Все новости России и мира
14:08 Авиакомпания AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку
12:25 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге за три дня восемь пьяных водителей
11:48 Вузы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании
11:24 На трассе Серов – Ивдель столкнулись легковушка и газовоз
10:51 В Нижнем Тагиле учитель ударил на уроке двух школьников
10:22 В Техническом университете УГМК состоялся выпуск горных инженеров
10:09 В Пермском крае посетитель пытался пронести в суд ножницы
09:55 Свердловчанина осудят за убийство человека, покушение на убийство, грабеж и кражу
09:23 В Первоуральске водитель иномарки сбил ребенка
21:15 Более 30% жителей Свердловской области стали свидетелями дискриминации женщин на трудовом рынке
21:11 В Екатеринбурге проходят выборы «Главной бабушки»
20:44 Вековой лес пытаются спасти от вырубки жители Нижнего Тагила
19:55 Экзамен по вождению в Екатеринбурге закончился для инструктора госпитализацией
19:08 Жители Свердловской области одержали победы в Первенстве по перетягиванию каната
18:40 Необычную недвижимость с «бонусными» маралами продают в Свердловской области
18:16 Бизнесу Прикамья предложили линейку отечественных операционных систем в облаке
17:49 В Кушве спасли провалившуюся в карьер собаку
17:23 В Екатеринбурге перед судом предстанет курьер-закладчик
16:50 МЧС: сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области являются ложными
16:21 На трассе Екатеринбург – Пермь из-за массового ДТП ограничили движение
15:52 Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре
15:25 Первые партии вакцины против клещевого энцефалита поступили в Свердловскую область
14:58 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 18 тысяч тонн снега
14:23 В Свердловской области поезд насмерть сбил пенсионерку
13:53 Бойцы из Соликамска примут участие в турнире Ural FC 2 в Самаре
13:51 При пожаре в доме в Нижних Сергах погиб человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK