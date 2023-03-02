В Техническом университете УГМК состоялся выпуск горных инженеров

– Вам предстоит работать в новых, быстро изменяющихся условиях. И я не вижу причин, по которым вы бы с ними не справились. На защите вы показали свои знания и уже наработанный на практиках производственный опыт. А наша задача – оказать вам поддержку на производстве и дать возможность проявить себя, – отметил Алексей Пушкин.



Фото: пресс-служба УГМК

– Мы дали вам возможность стать специалистами, многие из вас талантливые и целеустремленные, с вами уже можно обсуждать профессиональные вопросы. Но ваш диплом – это пока лишь надежный старт для дальнейшего развития своего профессионализма и карьеры в УГМК. Постоянно преумножайте свои знания, расширяйте круг интересов, и всё получится! – сказал Лапин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Выпускники направления «Горное дело» Технического университета УГМК получили дипломы. Это уже второй выпуск студентов очной формы обучения кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых». В прошлом году документ о высшем образовании получили первые десять молодых специалистов, а в этом уже пятнадцать, из которых шесть человек удостоены «красных» дипломов. Молодые специалисты придут работать на горнодобывающие предприятия.Дипломы и корпоративные сувениры вручали заместитель технического директора УГМК по горно-обогатительному производству Алексей Пушкин и директор ТУ УГМК Вячеслав Лапин.Директор ТУ УГМК Вячеслав Лапин пожелал выпускникам, чтобы они всегда стремились к высоким целям.Важной особенностью выпускных квалификационных работ является их практическая направленность. Студенты проработали интересные решения, повышающие эффективность работы рудников. Например, новый способ планирования горных работ с применением современных цифровых инструментов и разработка методики организации данной деятельности; совершенствование проходки горизонтальных горных выработок с помощью эмульсионных взрывчатых веществ; способы сокращения затрат на электроэнергию за счет рециркуляции и рекуперации воздуха, подаваемого для вентиляции подземного рудника.Напомним, Технический университет УГМК – уникальный проект, возникший на стыке образования и производства. Он открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности. Ежегодно здесь обучаются более 50 тысяч человек – это инженеры и руководители всех уровней, рабочие, а также студенты бакалавры и магистранты. В арсенале университета более 300 курсов повышения квалификации. С 2014 года при вузе действует Научно-исследовательский центр, где ведутся исследования по заказам промышленных предприятий горно-металлургической отрасли, а также занятия для студентов. Технический университет УГМК стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX, который был разработан для оценки широкого спектра региональных и узкоспециализированных высших учебных заведений, причем, как отмечают авторы исследования, ТУ УГМК был единственным частным техническим вузом среди 282 оцениваемых высших учебных заведений России.