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Более 30% жителей Свердловской области стали свидетелями дискриминации женщин на трудовом рынке
Общество
В преддверии Международного женского дня на одном из самых крупных сайтов для поиска работы и сотрудников - HeadHunter, также известном, как hh.ru, служба исследований провела опрос среди соискателей Свердловской области, чтобы выяснить изменилось ли отношение к женщинам в сфере трудоустройства или нет.
Как сообщает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал, с конца 2022 года количество женщин среди предпринимателей увеличилось, а также выросло число доступных вакансий для женщин. Такой рост связан с постепенным развитием российского бизнеса и его избавлением от гендерных предрассудков. При этом по мнению опрошенных соискателей дискриминация по отношению к женщинам при трудоустройстве всё ещё сохраняется.
По данным опроса, 32% свердловчан считают, что женщинам реже повышают зарплату и реже предлагают карьерный рост. Больше всех об этом высказывались представители сферы искусства, СМИ, юристы и работники банков.
Уменьшение дискриминации в отношении женщин, по сравнению с прошлым годом, наиболее часто отмечали респонденты, занимающие руководящие должности, топ-менеджеры, а также опрошенные в возрасте до 24 лет и представители таких профессий, как HR-менеджер, бухгалтер, маркетолог. Доля опрошенных с таким мнением составила 23%.
Ещё около 35% респондентов посчитали, что дискриминации женщин на рынке труда нет, об этом чаще всего заявляли рабочие и специалисты в сфере продаж.
Среди всех опрошенных доля женщин, отметивших наличие дискриминации составила 44%, в то время, как доля мужчин, обративших внимание на дискриминацию по отношению к женскому полу составила всего 16%.
Как сообщает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал, с конца 2022 года количество женщин среди предпринимателей увеличилось, а также выросло число доступных вакансий для женщин. Такой рост связан с постепенным развитием российского бизнеса и его избавлением от гендерных предрассудков. При этом по мнению опрошенных соискателей дискриминация по отношению к женщинам при трудоустройстве всё ещё сохраняется.
По данным опроса, 32% свердловчан считают, что женщинам реже повышают зарплату и реже предлагают карьерный рост. Больше всех об этом высказывались представители сферы искусства, СМИ, юристы и работники банков.
Уменьшение дискриминации в отношении женщин, по сравнению с прошлым годом, наиболее часто отмечали респонденты, занимающие руководящие должности, топ-менеджеры, а также опрошенные в возрасте до 24 лет и представители таких профессий, как HR-менеджер, бухгалтер, маркетолог. Доля опрошенных с таким мнением составила 23%.
Ещё около 35% респондентов посчитали, что дискриминации женщин на рынке труда нет, об этом чаще всего заявляли рабочие и специалисты в сфере продаж.
Среди всех опрошенных доля женщин, отметивших наличие дискриминации составила 44%, в то время, как доля мужчин, обративших внимание на дискриминацию по отношению к женскому полу составила всего 16%.
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