Более 30% жителей Свердловской области стали свидетелями дискриминации женщин на трудовом рынке

Александра Сухорукова © Вечерние ведомости

В преддверии Международного женского дня на одном из самых крупных сайтов для поиска работы и сотрудников - HeadHunter, также известном, как hh.ru, служба исследований провела опрос среди соискателей Свердловской области, чтобы выяснить изменилось ли отношение к женщинам в сфере трудоустройства или нет.Как сообщает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал, с конца 2022 года количество женщин среди предпринимателей увеличилось, а также выросло число доступных вакансий для женщин. Такой рост связан с постепенным развитием российского бизнеса и его избавлением от гендерных предрассудков. При этом по мнению опрошенных соискателей дискриминация по отношению к женщинам при трудоустройстве всё ещё сохраняется.По данным опроса, 32% свердловчан считают, что женщинам реже повышают зарплату и реже предлагают карьерный рост. Больше всех об этом высказывались представители сферы искусства, СМИ, юристы и работники банков.Уменьшение дискриминации в отношении женщин, по сравнению с прошлым годом, наиболее часто отмечали респонденты, занимающие руководящие должности, топ-менеджеры, а также опрошенные в возрасте до 24 лет и представители таких профессий, как HR-менеджер, бухгалтер, маркетолог. Доля опрошенных с таким мнением составила 23%.Ещё около 35% респондентов посчитали, что дискриминации женщин на рынке труда нет, об этом чаще всего заявляли рабочие и специалисты в сфере продаж.Среди всех опрошенных доля женщин, отметивших наличие дискриминации составила 44%, в то время, как доля мужчин, обративших внимание на дискриминацию по отношению к женскому полу составила всего 16%.