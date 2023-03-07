Необычную недвижимость с «бонусными» маралами продают в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Просторную усадьбу выставили на продажу на «Avito». Она раскинулась возле посёлка Бисерть на территории общей площадью более 200 гектар, а главная её особенность — эко-ферма в качестве «бонуса».Эко-ферму продают в придачу к основным постройкам усадьбе, в число которых, помимо главного дома, есть ещё с десяток гостевых домиков. Она не пустует. Новым владельцам вместе с фермой достанутся нынешние её обитатели — маралы, горные бараны, лошади, кабаны и даже медведи с волками. Поэтому прежде, чем покупать такую соблазнительную недвижимость, стоит заранее подумать, кто будет ухаживать за таким населённым зверинцем, и как кормить такую ораву.Стоит всё это великолепие не таких уж баснословных денег — «всего-то» 240 миллионов рублей. На объявление наткнулись журналисты информационного агентства «Моменты». Они отмечают, что усадьба расположена в 120 километрах от Екатеринбурга.