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С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 18 тысяч тонн снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли 18 469 тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В уборке города было задействовано 646 спецмашин и 627 рабочих. Для борьбы с гололедом за сутки израсходовали около 113 тонн ПГМ и фракционного песка.
Сегодня уборка мегаполиса продолжается. На очистку улиц от снега вышли 450 рабочих, задействовано 220 единиц спецтехники.
В уборке города было задействовано 646 спецмашин и 627 рабочих. Для борьбы с гололедом за сутки израсходовали около 113 тонн ПГМ и фракционного песка.
Сегодня уборка мегаполиса продолжается. На очистку улиц от снега вышли 450 рабочих, задействовано 220 единиц спецтехники.
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