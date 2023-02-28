С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 18 тысяч тонн снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли 18 469 тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В уборке города было задействовано 646 спецмашин и 627 рабочих. Для борьбы с гололедом за сутки израсходовали около 113 тонн ПГМ и фракционного песка.Сегодня уборка мегаполиса продолжается. На очистку улиц от снега вышли 450 рабочих, задействовано 220 единиц спецтехники.