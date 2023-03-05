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Жители Академического района Екатеринбурга ждали автобусы около 40 минут
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром Академический район Екатеринбурга встал в огромные пробки. Горожане жалуются, что в районе «исчезли» маршрутки – люди ждали транспорт на остановках более получаса, сообщает E1.RU.
По словам очевидца, в Академическом районе произошел настоящий транспортный коллапс. В ожидании нужного автобуса местным жителям пришлось стоять по 30-40 минут.
При этом в полиции и ГИБДД Екатеринбурга заявили, что рейдов по общественному транспорту сегодня утром не проводили.
По словам очевидца, в Академическом районе произошел настоящий транспортный коллапс. В ожидании нужного автобуса местным жителям пришлось стоять по 30-40 минут.
«Водители говорят, что была внезапная проверка и кучу водителей и автобусов № 012 и 019 сняли до выхода на маршрут», – сообщил очевидец.
При этом в полиции и ГИБДД Екатеринбурга заявили, что рейдов по общественному транспорту сегодня утром не проводили.
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