Жители Академического района Екатеринбурга ждали автобусы около 40 минут

«Водители говорят, что была внезапная проверка и кучу водителей и автобусов № 012 и 019 сняли до выхода на маршрут», – сообщил очевидец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром Академический район Екатеринбурга встал в огромные пробки. Горожане жалуются, что в районе «исчезли» маршрутки – люди ждали транспорт на остановках более получаса, сообщает E1.RU.По словам очевидца, в Академическом районе произошел настоящий транспортный коллапс. В ожидании нужного автобуса местным жителям пришлось стоять по 30-40 минут.При этом в полиции и ГИБДД Екатеринбурга заявили, что рейдов по общественному транспорту сегодня утром не проводили.