ГИБДД выпустила для водителей Екатеринбурга предупреждение из-за снегопада

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за снегопада.Водителей призывают соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также быть осторожнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность в случае возникновения опасности предотвратить ДТП.Пешеходам при переходе проезжей части рекомендуют снять капюшон, чтобы обеспечить видимость дороги. Также необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля на снежном покрытии значительно увеличивается.