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ГИБДД выпустила для водителей Екатеринбурга предупреждение из-за снегопада
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за снегопада.
Водителей призывают соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также быть осторожнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность в случае возникновения опасности предотвратить ДТП.
Пешеходам при переходе проезжей части рекомендуют снять капюшон, чтобы обеспечить видимость дороги. Также необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля на снежном покрытии значительно увеличивается.
Водителей призывают соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также быть осторожнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность в случае возникновения опасности предотвратить ДТП.
Пешеходам при переходе проезжей части рекомендуют снять капюшон, чтобы обеспечить видимость дороги. Также необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля на снежном покрытии значительно увеличивается.
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