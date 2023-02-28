Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На горнолыжном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле с 10 по 12 марта пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Кубок медной горы».В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что в соревнования будут участвовать более 150 спортсменов из 12 регионов России, а также спортсмены из Казахстана и Беларуси.В программе мероприятия запланированы соревнования по четырем дисциплинам: лыжное двоеборье среди мужчин, прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин и среди женщин, прыжки на лыжах с трамплина в категории командный МИКСТ.Добавим, что проект «Кубок медной горы» назван в честь самого крупного месторождения меди в России — Нижнетагильского Меднорудянского месторождения.