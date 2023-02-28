Возрастное ограничение 18+
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
На горнолыжном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле с 10 по 12 марта пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Кубок медной горы».
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что в соревнования будут участвовать более 150 спортсменов из 12 регионов России, а также спортсмены из Казахстана и Беларуси.
В программе мероприятия запланированы соревнования по четырем дисциплинам: лыжное двоеборье среди мужчин, прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин и среди женщин, прыжки на лыжах с трамплина в категории командный МИКСТ.
Добавим, что проект «Кубок медной горы» назван в честь самого крупного месторождения меди в России — Нижнетагильского Меднорудянского месторождения.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что в соревнования будут участвовать более 150 спортсменов из 12 регионов России, а также спортсмены из Казахстана и Беларуси.
В программе мероприятия запланированы соревнования по четырем дисциплинам: лыжное двоеборье среди мужчин, прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин и среди женщин, прыжки на лыжах с трамплина в категории командный МИКСТ.
Добавим, что проект «Кубок медной горы» назван в честь самого крупного месторождения меди в России — Нижнетагильского Меднорудянского месторождения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».