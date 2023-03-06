Директора предприятия в Екатеринбурге осудят за незаконное использование компьютерных программ

«Во избежание материальных затрат на приобретение законного права использования объектов авторского права предприятие продолжило использовать программы в отсутствие ключа аппаратной защиты», – отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала перед судом предстанет гендиректор предприятия «Екатеринбургские лесные машины». Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, а именно – специальных компьютерных программ.По версии следствия, обвиняемого назначили на должность генерального директора предприятия в 2018 году. В июне 2021 года его предупредили сотрудники ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области о запрете незаконного использования объектов авторского права.Однако мужчина, зная, что у ЗАО «Лесмаш» нет лицензионных соглашений с правообладателями на использование специальных компьютерных программ, с июня 2021 года по июль 2022 года использовал эти программы на компьютерах в офисе фирмы.Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.