Возрастное ограничение 18+
Директора предприятия в Екатеринбурге осудят за незаконное использование компьютерных программ
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В столице Урала перед судом предстанет гендиректор предприятия «Екатеринбургские лесные машины». Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, а именно – специальных компьютерных программ.
По версии следствия, обвиняемого назначили на должность генерального директора предприятия в 2018 году. В июне 2021 года его предупредили сотрудники ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области о запрете незаконного использования объектов авторского права.
Однако мужчина, зная, что у ЗАО «Лесмаш» нет лицензионных соглашений с правообладателями на использование специальных компьютерных программ, с июня 2021 года по июль 2022 года использовал эти программы на компьютерах в офисе фирмы.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемого назначили на должность генерального директора предприятия в 2018 году. В июне 2021 года его предупредили сотрудники ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области о запрете незаконного использования объектов авторского права.
Однако мужчина, зная, что у ЗАО «Лесмаш» нет лицензионных соглашений с правообладателями на использование специальных компьютерных программ, с июня 2021 года по июль 2022 года использовал эти программы на компьютерах в офисе фирмы.
«Во избежание материальных затрат на приобретение законного права использования объектов авторского права предприятие продолжило использовать программы в отсутствие ключа аппаратной защиты», – отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
02 марта 2023
02 марта 2023
Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
28 февраля 2023
28 февраля 2023