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В оздоровительных лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 400 тысяч свердловских школьников
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В 2023 году в Свердловской области более 400 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Свыше 300 детских оздоровительных лагерей откроется в регионе уже в марте. За весенние каникулы в лагерях отдохнут более 24 тысяч школьников. Всего в этом году оздоровительная кампания охватит более 440 тысяч детей.
С этого года во всех детских лагерях региона в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых» стартует проект по проведению тематических смен. Мероприятия РДДМ будут проводиться в каждом лагере. Также в каждом лагере планируют организовать профильную смену РДДМ.
Кроме того, в детских оздоровительных лагерях запланированы тематические мероприятия, приуроченные к Году педагога и наставника.
Руководители оздоровительных организаций при подготовке лагеря к открытию должны выполнить предписания надзорных органов, заключить договоры на поставку продуктов и организацию питания, на организацию физической охраны, получить санитарно-эпидемиологические заключения, а также подобрать педагогический и медицинский персонал.
Свыше 300 детских оздоровительных лагерей откроется в регионе уже в марте. За весенние каникулы в лагерях отдохнут более 24 тысяч школьников. Всего в этом году оздоровительная кампания охватит более 440 тысяч детей.
«К старту летней кампании ожидается, что будут открыты 1297 организаций отдыха. При этом формы отдыха и оздоровления могут быть различными: городские лагеря дневного пребывания, загородные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха, туристические лагеря и другие. На организацию оздоровления юных уральцев из областного бюджета выделено более 2,5 миллиарда рублей», – рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
С этого года во всех детских лагерях региона в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых» стартует проект по проведению тематических смен. Мероприятия РДДМ будут проводиться в каждом лагере. Также в каждом лагере планируют организовать профильную смену РДДМ.
Кроме того, в детских оздоровительных лагерях запланированы тематические мероприятия, приуроченные к Году педагога и наставника.
Руководители оздоровительных организаций при подготовке лагеря к открытию должны выполнить предписания надзорных органов, заключить договоры на поставку продуктов и организацию питания, на организацию физической охраны, получить санитарно-эпидемиологические заключения, а также подобрать педагогический и медицинский персонал.
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