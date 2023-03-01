В оздоровительных лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 400 тысяч свердловских школьников

«К старту летней кампании ожидается, что будут открыты 1297 организаций отдыха. При этом формы отдыха и оздоровления могут быть различными: городские лагеря дневного пребывания, загородные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха, туристические лагеря и другие. На организацию оздоровления юных уральцев из областного бюджета выделено более 2,5 миллиарда рублей», – рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году в Свердловской области более 400 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Свыше 300 детских оздоровительных лагерей откроется в регионе уже в марте. За весенние каникулы в лагерях отдохнут более 24 тысяч школьников. Всего в этом году оздоровительная кампания охватит более 440 тысяч детей.С этого года во всех детских лагерях региона в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых» стартует проект по проведению тематических смен. Мероприятия РДДМ будут проводиться в каждом лагере. Также в каждом лагере планируют организовать профильную смену РДДМ.Кроме того, в детских оздоровительных лагерях запланированы тематические мероприятия, приуроченные к Году педагога и наставника.Руководители оздоровительных организаций при подготовке лагеря к открытию должны выполнить предписания надзорных органов, заключить договоры на поставку продуктов и организацию питания, на организацию физической охраны, получить санитарно-эпидемиологические заключения, а также подобрать педагогический и медицинский персонал.