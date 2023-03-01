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В 211 домах в Екатеринбурге проведут капремонт в этом году
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В этом году в Екатеринбурге проведут капитальный ремонт в 211 домах. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Согласно документу, во всех 211 домах заменят систему электроснабжения, в 54-х домах отремонтируют систему теплоснабжения. Трубы для горячего водоснабжения должны поменять в 55 домах, холодного водоснабжения – в 49 домах.
В некоторых домах также заменят лифты, проведут ремонт кровли и фасада, укрепят фундамент, починят мусоропровод и реконструируют противопожарную систему.
Полный список домов, в которых проведут капремонт в 2023 году, опубликован на официальном портале Екатеринбурга.
Согласно документу, во всех 211 домах заменят систему электроснабжения, в 54-х домах отремонтируют систему теплоснабжения. Трубы для горячего водоснабжения должны поменять в 55 домах, холодного водоснабжения – в 49 домах.
В некоторых домах также заменят лифты, проведут ремонт кровли и фасада, укрепят фундамент, починят мусоропровод и реконструируют противопожарную систему.
Полный список домов, в которых проведут капремонт в 2023 году, опубликован на официальном портале Екатеринбурга.
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