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Потепление до +7°С ожидается в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге потеплеет до +7°С. Ожидаются мокрый снег и дождь.
Сегодня, 9 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем мокрый. В отдельных районах налипание мокрого снега, метель. Днем -1…+4°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, мокрый снег. Днем +1…+3°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 10 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью -4…+1°С, днем +2…+7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью около 0°С, днем +5…+7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В субботу, 11 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега, дождя. Ночью -4…+1°С, днем 0…+5°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, днем мокрый. Ночью около 0°С, днем +1…+3°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 9 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем мокрый. В отдельных районах налипание мокрого снега, метель. Днем -1…+4°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, мокрый снег. Днем +1…+3°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 10 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью -4…+1°С, днем +2…+7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью около 0°С, днем +5…+7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В субботу, 11 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега, дождя. Ночью -4…+1°С, днем 0…+5°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, днем мокрый. Ночью около 0°С, днем +1…+3°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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