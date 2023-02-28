Проехать по трассе между Челябинском и Екатеринбургом временно будет невозможно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Внимание автовладельцам, а особенно тем, что совершают междугородние поездки! Пресс-служба Управления дорог «Южный Урал» распространяет информацию о том, что в ночь с 9-ое на 10-ое марта будет закрыт проезд по автомобильной трассе М-5 «Урал», которая пролегает между Челябинском и Екатеринбургом.Временное закрытие дороги связано с установкой надземного пешеходного перехода на 34-м километре от Екатеринбурга. График перекрытия следующий: 9-го марта с 22:00 будет введено ограничение скорости по трассе М-5, а с 23:00 движение будет полностью закрыто. Планируется, что дорожники успеют провести все необходимые работы за 40 минут, после чего трассу снова откроют для проезда автотранспорта. Но ограничение скорости по ней будет действовать до 00:40 10-го марта.В связи с временными неудобствами автомобилистам, которые планируют совершить поездку из Екатеринбурга в Челябинск, рекомендуется выбрать часы поездки таким образом, чтобы они не совпали с дорожными работами.