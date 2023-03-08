К стене с граффити в поддержку жертв домашнего насилия в Екатеринбурге возложили цветы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, в Международный женский день, у стены, на которой нанесён рисунок в поддержку жертв домашнего насилия, появились цветы. Их возложили несколько молодых уралочек.«Этот праздник был создан, как день борьбы за права жизнь», — напомнила одна из девушек, принёсших букеты. — «Нужно отметить, что по сей день неравенство не устранено. Оно проявляется и в личной жизни, и в политической, и в экономической, и поэтому очень важно помнить об этом дне». Среди проблем, которые до сих пор существуют во взаимоотношениях полов, она и её соратницы назвали домашнее насилие, проституцию, порнографию, попытки запретить аборты на государственном уровне.Стена со стрит-артом находится в арке здания на улице Толмачёва в Екатеринбурге. Граффити было сделано в 2021-м году московской художницей Антонией Лев при поддержке екатеринбургской общественной организации «Стигма». Эта художественная акция стала частью фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Что же касается «Стигмы», то это течение было создано для оказания психологической помощи жертвам домашнего насилия в Екатеринбурге и Свердловской области. В ноябре прошлого года представители «Стигмы» сообщили, что приостанавливают деятельность движения, сославшись на «непростое время» и невозможность «развивать проект и оказывать поддержку должным образом пострадавшим от домашнего насилия».