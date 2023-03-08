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К стене с граффити в поддержку жертв домашнего насилия в Екатеринбурге возложили цветы

18.53 Среда, 8 марта 2023
Общество
Стоп-кадр видео телеграм-канала «RusNews» / t.me/smirusnews
Сегодня, в Международный женский день, у стены, на которой нанесён рисунок в поддержку жертв домашнего насилия, появились цветы. Их возложили несколько молодых уралочек.

«Этот праздник был создан, как день борьбы за права жизнь», — напомнила одна из девушек, принёсших букеты. — «Нужно отметить, что по сей день неравенство не устранено. Оно проявляется и в личной жизни, и в политической, и в экономической, и поэтому очень важно помнить об этом дне». Среди проблем, которые до сих пор существуют во взаимоотношениях полов, она и её соратницы назвали домашнее насилие, проституцию, порнографию, попытки запретить аборты на государственном уровне.

Стена со стрит-артом находится в арке здания на улице Толмачёва в Екатеринбурге. Граффити было сделано в 2021-м году московской художницей Антонией Лев при поддержке екатеринбургской общественной организации «Стигма». Эта художественная акция стала частью фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Что же касается «Стигмы», то это течение было создано для оказания психологической помощи жертвам домашнего насилия в Екатеринбурге и Свердловской области. В ноябре прошлого года представители «Стигмы» сообщили, что приостанавливают деятельность движения, сославшись на «непростое время» и невозможность «развивать проект и оказывать поддержку должным образом пострадавшим от домашнего насилия».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:53 К стене с граффити в поддержку жертв домашнего насилия в Екатеринбурге возложили цветы
17:25 Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге анонсировала послепраздничный концерт
16:24 Трагическую историю семьи одного из «дятловцев» вспомнят в Музее истории Екатеринбурга
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13:16 В постоянную экспозицию полевского музея войдут работы известного художника-аниматора
12:31 Школьница пострадала в ДТП в Юго-Западном районе Екатеринбурга
12:09 В Екатеринбурге оркестр в погонах спустился под землю
11:43 Частный дом сгорел под Каменском-Уральским
10:59 Закончены реставрационные работы плотины на реке Ольховка
10:40 Выставки, концерты и экскурсии дарит Ельцин Центр женщинам на 8-е марта
10:05 Названия трёх улиц Екатеринбурга связаны с сегодняшним праздником
21:18 Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
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20:06 Под Нижним Тагилом машина «Скорой помощи» въехала в ограждение
19:29 Екатеринбуржцы выбрали свою ЗооМисс
18:49 На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков
18:27 Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
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16:50 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
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