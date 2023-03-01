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Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге анонсировала послепраздничный концерт
Общество
Фото: Владислав Постников
Тех уральцев, кому одного дня празднования Международного женского дня окажется мало, ждут 9-го марта в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского. Здесь устроят «послепраздничный» концерт, который так и называется — «Жизнь после 8 Марта».
В программу «библиотечного» концерта войдут всенародно любимые песни, которые обязательно вспоминают во время застолий. Это и известные рок-композиции, и хиты эстрады, и песни, звучавшие в кинофильмах. Исполнит их под гитару музыкант Лев Сегаль.
Концерт «Жизнь после 8 Марта» состоится в четверг вечером, начало — в 18:00. Вход в Литературную гостиную на 3-м этаже библиотеки свободный.
В программу «библиотечного» концерта войдут всенародно любимые песни, которые обязательно вспоминают во время застолий. Это и известные рок-композиции, и хиты эстрады, и песни, звучавшие в кинофильмах. Исполнит их под гитару музыкант Лев Сегаль.
Концерт «Жизнь после 8 Марта» состоится в четверг вечером, начало — в 18:00. Вход в Литературную гостиную на 3-м этаже библиотеки свободный.
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