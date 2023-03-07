Прокуратура Камышлова проверяет условия проживания воспитанников местного интерната

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Камышловское училище-интернат для инвалидов стал объектом пристального внимания местной прокуратуры. Прокурорскую проверку заведения решено было проверить после обнародования жалоб учащихся.Жалобы, поступившие от студентов училища-интерната, связаны с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоке и общежитии, а также с общими условиями проживания. Осыпающиеся стены, сквозняки, ветхая мебель, сломанные (а потому небезопасные) выключатели и розетки, а также вода, льющая с потолка потоком, — вот лишь некоторые из претензий воспитанников заведения, обнародованных в соцсетях и СМИ.Камышловская межрайонная прокуратура отреагировала на жалобы молодых инвалидов организацией проверки. Если факты, изложенные в жалобах, подтвердятся, по отношению к руководству ГБОУПО будут приняты меры прокурорского реагирования.Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Камышловское училище-интернат для инвалидов» входит в зону ответственности администрации Свердловской области. Оно было основано в 1945-м году, когда вопрос с образованием и дальнейшим трудоустройством молодых людей, получивших инвалидность, в стране стоял особо остро. В училище можно получить следующие специальности: фотограф, обойщик мебели, портной, оператор ЭВМ, обувщик. За время своего существования училище подготовило более 2 тысяч выпускников.